FRAIS ET NATUREL



Du potager à l’assiette, jamais le chemin n’a été aussi court pour profiter de la fraîcheur des légumes.

Et pour assurer une récolte abondante et savoureuse, nos nutriments naturels assurent l’apport suffisant en Azote (N) pour favoriser la croissance équilibrée des plantes, en Phosphore (P) et en Potassium (K) pour une production saine des fruits et légumes et en Oligo-éléments pour la bonne santé des plants.